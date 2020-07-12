Кино

Супруга Траволты актриса Келли Престон умерла от рака груди

09:56, 13 июля 2020 19
Келли Престон Келли Престон Фото: Timm/face to face/Global Look Press

Американская актриса и фотомодель Келли Престон скончалась от рака в груди. Об этом рассказал её супруг актёр Джон Траволта.

Как написал Траволта на своей странице в Instagram, Келли скончалась после двух лет борьбы с заболеванием. По его словам, ближайшее время он посвятит своим детям, потерявшим мать. Актёр также выразил благодарность врачам и медсёстрам, которые помогли Келли, а также её многочисленным друзьям и близким, которые были рядом с ней.

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It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kellyâs love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you donât hear from us for a while. But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ John Travolta (@johntravolta)

Престон и Траволта прожили вместе почти 30 лет. У пары родились трое детей, в 2009 году их сын Джетт скончался после эпилептического припадка.

Большой успех к Келли Престон пришёл в 1988 году после участия в фильме «Близнецы», где она сыграла на одной съёмочной площадке с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером.

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