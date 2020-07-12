Супруга Траволты актриса Келли Престон умерла от рака груди

https://static.news.ru/photo/fcd7c7ae-c4d6-11ea-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Келли Престон Фото: Timm/face to face/Global Look Press

Американская актриса и фотомодель Келли Престон скончалась от рака в груди. Об этом рассказал её супруг актёр Джон Траволта.

Как написал Траволта на своей странице в Instagram, Келли скончалась после двух лет борьбы с заболеванием. По его словам, ближайшее время он посвятит своим детям, потерявшим мать. Актёр также выразил благодарность врачам и медсёстрам, которые помогли Келли, а также её многочисленным друзьям и близким, которые были рядом с ней.

Престон и Траволта прожили вместе почти 30 лет. У пары родились трое детей, в 2009 году их сын Джетт скончался после эпилептического припадка.

Большой успех к Келли Престон пришёл в 1988 году после участия в фильме «Близнецы», где она сыграла на одной съёмочной площадке с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером.

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