https://static.news.ru/photo/dd24c182-7341-11ea-90dc-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.

Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера, напоминает ТАСС. Альманах будет состоять из отдельных короткометражных картин, снятых людьми по всему миру.

Для проекта фильмы будут отобраны в формате конкурса. В нём смогут принять участие как обычные люди, так и профессиональные кинематографисты.

Около половины населения земного шара оказалась сегодня дома в самоизоляции. Наш конкурс — это возможность снимать кино не только для профессионалов индустрии, которые оказались не у дел, но и для обычных людей, которые теперь всё время проводят за гаджетами, — пояснил Бекмамбетов.

По его словам, screenlife — единственный способ рассказать о периоде карантина.

В 2019 году компания «Базелевс» приступила к производству картины, действия которой разворачиваются вокруг трагедии, случившейся 17 октября 2018 года в колледже в Керчи. Она также будет снята в формате screenlife, писал NEWS.ru.