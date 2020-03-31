Студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова запустила в производство screenlife-проект «Истории карантина». Он расскажет о жизни людей во время изоляции.
Формат screenlife подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера,
Для проекта фильмы будут отобраны в формате конкурса. В нём смогут принять участие как обычные люди, так и профессиональные кинематографисты.
Около половины населения земного шара оказалась сегодня дома в самоизоляции. Наш конкурс — это возможность снимать кино не только для профессионалов индустрии, которые оказались не у дел, но и для обычных людей, которые теперь всё время проводят за гаджетами, — пояснил Бекмамбетов.
По его словам, screenlife — единственный способ рассказать о периоде карантина.
В 2019 году компания «Базелевс» приступила к производству картины, действия которой разворачиваются вокруг трагедии, случившейся 17 октября 2018 года в колледже в Керчи. Она также будет снята в формате screenlife, писал NEWS.ru.
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