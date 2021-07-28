Стали известны сюжет и название новой части «Хищника»

Стали известны сюжетные подробности и название новой части «Хищника». В интервью для Collider продюсеры фильма Джон Дэвис и Джон Фокс заявили , что съемки нового фильма по вселенной «Хищника» подходят к концу.

По их словам, картина, которая будет носить подзаголовок «Череп», готова на 75%. Режиссёром картины выступил Дэн Трахтенберг, известный по фильму «Кловерфилд,10» и пилотной серии сериала «Пацаны».

Главная героиня по имени Ки (Эмбер Мидтандер) — индианка из числа коренных жителей США, которую притесняют соплеменники из-за того, что, вопреки сложившимся традициям, девушка хочет стать воином. По заверениям шоураннеров фильма, приквел «Хищника» будет напоминать скорее «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо, чем предыдущие фильмы саги. По словам Джона Дэвиса, акцент в картине будет сделан именно на изобретательности человека, поставленного в экстремальные условия с единственной целью — выжить.

Дата премьеры фильма пока неизвестна, но предположительно «Хищник: Череп» появится в прокате в 2022 году.

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