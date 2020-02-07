Компания Google представила рейтинг самых популярных трейлеров к картинам, получившим номинации кинопремии «Оскар». На первое место попал проморолик к «Джокеру» американского режиссёра Тодда Филлипса.
В пресс-службе корпорации рассказали, что список был составлен на основе количества просмотров видео на хостинге YouTube по всему миру,
Тройку лидеров замыкает ролик к военной драме «1917» британца Сэма Мендеса. Вслед за ним идёт видео к комедии «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.
Остальные позиции в рейтинге выглядят следующим образом:
- «Паразиты»
- «Ford против Ferrari»
- «Маленькие женщины»
- «Ирландец»
- «Брачная история»
Как писал NEWS.ru, Американская академия кинематографических искусств и наук случайно опубликовала прогнозы премии «Оскар». Публикация появилась в Twitter и позже была удалена со страницы, однако подписчики успели сделать скрины поста.
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