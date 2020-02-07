https://static.news.ru/photo/58980c3a-49c0-11ea-a2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: WBRussia/youtube.com

Компания Google представила рейтинг самых популярных трейлеров к картинам, получившим номинации кинопремии «Оскар». На первое место попал проморолик к «Джокеру» американского режиссёра Тодда Филлипса.

В пресс-службе корпорации рассказали, что список был составлен на основе количества просмотров видео на хостинге YouTube по всему миру, сообщает РИА Новости. Вторым по популярности стал трейлер фильма «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино.

Тройку лидеров замыкает ролик к военной драме «1917» британца Сэма Мендеса. Вслед за ним идёт видео к комедии «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.

Остальные позиции в рейтинге выглядят следующим образом:

«Паразиты»

«Ford против Ferrari»

«Маленькие женщины»

«Ирландец»

«Брачная история»

Как писал NEWS.ru, Американская академия кинематографических искусств и наук случайно опубликовала прогнозы премии «Оскар». Публикация появилась в Twitter и позже была удалена со страницы, однако подписчики успели сделать скрины поста.