https://static.news.ru/photo/8b364f86-4f3c-11ea-b005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британское издание The Independent назвало худшие сцены секса в кинематографе. В список вошли 17 самых неудачных постельных эпизодов в фильмах.

Так, мелодраму «Джильи» раскритиковали за то, что убийца-лесбиянка внезапно не может устоять перед мужчиной. Фильм «Говард-утка» был включён в перечень за то, что героиня ленты вступает в половой акт с гигантской уткой. Критики также обратили внимание на картину «Убей меня нежно», где главная героиня занимается сексом, будучи связанной белоснежными лентами.

Не соответствующими ожиданиям признаны интимные эпизоды в фильмах «Очень плохая училка» и «Звёздная карта». Триллер «Тело как улика» подвергли критике за сцену секса с использованием воска, а «Шоугёлз» — за эпизод с сексом в бассейне.

В списке также фильмы «Аватар», «Комната», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Жаркое американское лето», «Ущерб», «Если бы эти стены могли говорить 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и «Исчезнувшая».

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты The Independent назвали самые неловкие сцены секса в кинематографе.