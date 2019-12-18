https://static.news.ru/photo/78f82c20-21ad-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Текст» Фото: Central Partnership/via Globallookpress.com

Проект «Кино Mail.ru» назвал самого популярного российского актёра 2019 года.

Наиболее востребованным у зрителей артистом стал Александр Петров, говорится на сайте сервиса.

Если в прошлом году Павел Прилучный сместил Александра с занимаемого им в 2017-м году первого места, то в 2019-м Петров вернул себе лидерство, — сообщили авторы проекта.

В 2019 году с актёром вышли такие фильмы, как «Текст», «Герой», «Т-34», «Анна», а также многосерийная лента «Гоголь».

Третьим в списке стал Сергей Борнуов, известный своим сотрудничеством с Петровым в сериале «Полицейский с рублёвки».

Самой популярной актрисой года названа Дарья Мороз, снявшаяся в сериале Константина Богомолова «Содержанки».

Несмотря на дебют в нашем рейтинге, в индустрии Дарья Мороз отнюдь не новичок и о народной любви знает не понаслышке, — говорится в комментарии к списку.

На втором месте оказалась заслуженная артистка России Светлана Ходченкова, в 2019 году снявшаяся в фильме «Герой». Третью позицию заняла Елена Подкаминская, отличившаяся в уходящем году ролью в сериале «ИП Пирогова».

Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи «Кино Mail.ru» приняли участие в опросе и выбрали лучший фильм 2019 года. Самой удачной картиной, по мнению россиян, стал блокбастер «Мстители: Финал» братьев Руссо.