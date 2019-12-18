https://static.news.ru/photo/e78c38e2-216d-11ea-bc73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/Global Look Press

Жители России приняли участие в опросе и выбрали лучший фильм 2019 года.

По мнению опрошенных, самой удачной картиной уходящего года стал блокбастер «Мстители: Финал» братьев Руссо, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

В тройку лидеров также вошли «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино.

На четвёртом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноимённого мультфильма «Аладдин» режиссёра Гая Ричи, — рассказали в пресс-службе проекта.

Лидером по количеству оценок стала драма Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли.

Кроме того, зрители проголосовали на лучший сериал в этом году. Самым востребованным оказался многосерийный фильм «Чернобыль» Крэйга Мэйзина. На втором месте оказалась комедия «Почему женщины убивают», и на третьем — антология мультфильмов от Netflix «Любовь, смерть и роботы». По количеству оценок зрителей лидером стало шоу «Игра престолов».

Как писал NEWS.ru, пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали победителей премии «Самый ОК!». В номинации «Фильм года» победил фильм «Т-34», набравший 59% голосов.