https://static.news.ru/photo/0f51e34c-1b4a-11ea-8887-fa163e074e61_660.jpg Фото: marsme.ru

Пользователи социальной сети «Одноклассники» выбрали победителей премии «Самый ОК!».

Респонденты голосовали за кандидатов в шести номинациях, сообщает ТАСС.

В номинации «Фильм года» победил фильм «Т-34», набравший 59% голосов. В категорию также попали такие картины, как «Балканский рубеж», «Семь ужинов», «Громкая связь» и «Тобол».

Лучшим сериалом в 2019 году стала мистическая драма «Слепая» от ТВ-3, собравшая 35% голосов. Конкуренцию ей составили «Реальные пацаны», «Другие» от «России-1», «СеняФедя» и «Содержанки».

Песня Артура Пирожкова «Зацепила» стала хитом года (38%). Помимо этого, в голосовании были представлены «Грустный Дэнс» — Artik & Asti feat. Артём Качер (31%), Life — Zivert (16%), «Витаминка» — Тима Белорусских (9%), «Аллея» музыканта JONY.

Как писал NEWS.ru, фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и комедию «Один дома» Криса Коламбуса россияне назвали своими самыми любимыми кинолентами на Новый год.