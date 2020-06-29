Создатель «Скотта Пилигрима против всех» задумал аниме по фильму

https://static.news.ru/photo/a5506040-b9f5-11ea-b7ff-fa163e074e61_660.jpg Эдгар Райт Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Британский режиссёр Эдгар Райт рассказал о задумке снять аниме по серии комиксов «Скотт Пилигрим» канадца Брайана Ли О’Мэлли. Постановщик выпустил в 2010 году полнометражную игровую экранизацию, получившую название «Скотт Пилигрим против всех».

Райт дал интервью Entertainment Weekly, в котором поделился подробностями съёмок ленты и рассказал истории, которые произошли на площадке. Он отметил, что уже успел обсудить идею мультипликационного проекта с ОʼМэлли и Джаредом Лебоффом, выступившим исполнительным продюсером картины.

У меня есть некоторые планы вернуться к этому материалу. Возможно, это будет связано с анимацией. Хотя официально пока ещё ничего не решено, — заявил кинематографист.

«Скотт Пилигрим против всех» провалился в прокате в 2010 году, заработав всего $47 млн при бюджете в $60 млн. Позже у картины появилась преданная армия поклонников, и фильм приобрёл статус культового.

Как писал NEWS.ru, Эдгар Райт выступит режиссёром триллера по роману «Цепь» Эдриана Маккинти. Сценарий напишет Джейн Голдман, работавшая над текстом к ленте «Kingsman: Секретная служба».