Sony приступила к разработке «Венома 3»

Sony начала производство третьей части кинотрилогии про популярного антигероя Венома, об этом рассказала продюсер кинокомпании Эми Паскаль. Тем не менее, она отметила, что студия пока занята запуском фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом она сообщила изданию Collider.

Сейчас мы находимся на стадии планирования, — заявила Паскаль.

Она отметила, что несмотря на то, что производство картины находится на раннем этапе, съемочная команда очень рада возможности вернуться к любимым героям.

Ранее стриминговый сервис HBO опубликовал тизер спецпроекта «20-летняя годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвардс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts). Премьера состоится 1 января 2022 года. В специальном выпуске примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие актёры.

В видео Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли) получают письма из Хогвардса и отправляются на знаменитую платформу, откуда следуют поезда в школу волшебников. Также в тизере анонсировано появление других актёров франшизы.