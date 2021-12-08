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Sony приступила к разработке «Венома 3»

06:52, 08 декабря 2021
Sony приступила к разработке «Венома 3» Фото: imdb.com
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Sony начала производство третьей части кинотрилогии про популярного антигероя Венома, об этом рассказала продюсер кинокомпании Эми Паскаль. Тем не менее, она отметила, что студия пока занята запуском фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом она сообщила изданию Collider.

Сейчас мы находимся на стадии планирования, — заявила Паскаль.

Она отметила, что несмотря на то, что производство картины находится на раннем этапе, съемочная команда очень рада возможности вернуться к любимым героям.

Ранее стриминговый сервис HBO опубликовал тизер спецпроекта «20-летняя годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвардс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts). Премьера состоится 1 января 2022 года. В специальном выпуске примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие актёры.

В видео Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли) получают письма из Хогвардса и отправляются на знаменитую платформу, откуда следуют поезда в школу волшебников. Также в тизере анонсировано появление других актёров франшизы.

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