Сокуров отреагировал на отмену его фильмов в Минске Сокуров раскритиковал отмену его фильмов «Солнце» и «Сказка» в Минске

Фото: Jury Kevin/Global Look Press

Александр Сокуров

В минском кинотеатре Falcon Club отменили показ фильмов «Солнце» и «Сказка» режиссера Александра Сокурова, причиной стали технические проблемы, говорится в сообщении кинотеатра в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Сам режиссер уверен, что инцидент не связан с какими-либо неполадками технического характера.

Отменяются по техническим причинам, — сообщили в Falcon Club.

Сеансы должны были состояться с 11 по 13 марта, при этом также должен был пройти показ фильма ученика Сокурова Александра Золотухина «Мальчик русский». По словам режиссера, он не сомневался в том, что сеансы в конечном итоге отменят.

Я не сомневался, что просмотры отменят. Это не решение — отмена. Никакой технической причины. Но я не думал, что так много в Белоруссии грязи в интернете. Какая-то особая грязь, — сказал он РБК.

Агентство также отмечает, что перед новостью об отмене показов фильмов Сокурова раскритиковал телеведущий Григорий Азаренок. Журналист заявил, что режиссер выступает против СВО и считает, что России не нужно Союзное государство с Белоруссией.

Ранее в Кремлевском дворце заявили, что Кристина Орбакайте «по своим причинам» не выступила на концерте «Будьте счастливы всегда!». Там также подчеркнули, что к ним не поступало никаких обращений об отмене выступления артистки.