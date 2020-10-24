СМИ: съёмки в «Обитаемом острове» Бондарчука довели Степанова до шизофрении

https://static.news.ru/photo/2bec8e16-1717-11eb-81de-fa163e074e61_660.jpg Василий Степанов Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Звезда фильма Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008) Василий Степанов после съёмок в картине стал жаловаться на здоровье. По словам его брата Максима, сейчас исполнитель роли Каммерера является инвалидом третьей группы с диагнозом «шизофрения».

Диагноз «шизофрения» ему поставили. Но он абсолютно нормальный, жизнерадостный, — пояснил Максим Степанов в эфире НТВ.

Он добавил, что брат даже пытается ухаживать за больным дедушкой, а его проблемы со здоровьем списал на особенности актёрской профессии, которая в 2017 году привела родственника в психиатрическую клинику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё в мае 2020 года медики диагностировали у актёра Василия Степанова шизофрению. Мужчину снова госпитализировали во время очередного кризиса. По словам его знакомых, молодой человек часто беспокоил окружающих не совсем адекватным поведением и приступами гнева. Бывшая возлюбленная Степанова — Дарья Егорова — уверяла, что экс-кавалер преследовал её после расставания слежкой и звонками.