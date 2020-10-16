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Следователи арестовали имущество актёра Баталова

14:11, 16 октября 2020 14
Алексей Баталов Алексей Баталов Фото: kinopoisk.ru

Арестовано имущество актёра Алексея Баталова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест, — цитирует RNS представителей Главного следственного управления СКР по Москве.

Силовики также провели выемку книги регистрационных действий нотариуса. Они запросили регистрационные дела по недвижимости, которой владел актёр, а также выписки из банков по расчётным счетам.

Были получены образцы почерка Баталова. По ним проведут судебную экспертизу. Следователи хотят оспорить договоры пожизненного содержания с иждивением. Для этого они направили письмо в уполномоченные органы.

Вдова Баталова Гитана Леонтенко и дочь Мария стали жертвой обмана. Они лишились мастерской артиста, двух квартир, доли в четырёхкомнатной квартире и крупной денежной суммы. Вдова и дочь признаны потерпевшими.

Как писал NEWS.ru, Леонтенко считает виновными в произошедшем актрису Наталью Дрожжину и её мужа Михаила Цывина, которые были друзьями Баталова.

Известный актёр скончался во сне 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Зрителям он наиболее известен по фильмам «Летят журавли», «Звезда пленительного счастья» и «Москва слезам не верит».

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