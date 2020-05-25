Шнуров анонсировал премьеру спродюсированного им сериала

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Российский музыкант Сергей Шнуров анонсировал премьеру комедийного сериала «Чума!», продюсерами которого стали он и Тина Канделаки.

Первую серию зрители смогут увидеть 29 мая. В своём Instagram Шнуров опубликовал фрагмент сериала, в котором звучит его песня.

В сериале речь пойдёт о том, как жители вымышленного средневекового города выживают во время чумы. Горожанам приходится соблюдать режим самоизоляции, палач пытается работать дистанционно, а на замок нападают печенеги и половцы в перчатках и масках.

Ранее NEWS.ru писал о том, что скандал между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты. После того как последнего поддержала супруга Валерия, лидер «Ленинграда» снова принялся высмеивать артистов за их жалобы на «чудовищное» положение на фоне пандемии. На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал очередной язвительный стих, в котором назвал продюсера «борцом за нищих» и сравнил его с матерью Терезой.