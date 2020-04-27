Шайа ЛаБаф и Крис Пайн сыграют в триллере Оливии Уайлд

Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». Проекты станут станут доступны с 27 апреля.

В программу смотра войдут проекты, среди которых «Рейв в Иране», «Студия 54», «Баския: Взрыв реальности», «Дух Баухауса», «Соберись перед прыжком» и «Берлинский фейсконтрольщик», сообщает «КиноПоиск». Документальное кино сегодня конкурирует на...