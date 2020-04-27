Кино

Шайа ЛаБаф и Крис Пайн сыграют в триллере Оливии Уайлд

14:31, 27 апреля 2020
Крис Пайн Крис Пайн Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американские актёры Шайа ЛаБаф и Крис Пайн снимутся в триллере своей коллеги Оливии Уайлд, известной по сериалу «Доктор Хаус» и фильму «Дело Ричарда Джуэлла».

Проект получил название Don't Worry Darling («Не волнуйся, дорогуша»). Главную роль исполнит Флоренс Пью, снимавшаяся в картине «Маленькие женщины», сообщает The Hollywood Reporter.

События ленты разворачиваются в 1950-х годах. Производством занимается студия New Line Cinema.

Как писал NEWS.ru, Оливия Уайлд выступит режиссёром биографического фильма о гимнастке Керри Страг, ставшей олимпийской чемпионкой. Картину выпустят Riverstone Pictures и Pulse Films.

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