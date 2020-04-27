Шайа ЛаБаф и Крис Пайн сыграют в триллере Оливии Уайлд

Американские актёры Шайа ЛаБаф и Крис Пайн снимутся в триллере своей коллеги Оливии Уайлд, известной по сериалу «Доктор Хаус» и фильму «Дело Ричарда Джуэлла».
Проект получил название Don't Worry Darling («Не волнуйся, дорогуша»). Главную роль исполнит Флоренс Пью, снимавшаяся в картине «Маленькие женщины»,
События ленты разворачиваются в 1950-х годах. Производством занимается студия New Line Cinema.
Как писал NEWS.ru, Оливия Уайлд выступит режиссёром биографического фильма о гимнастке Керри Страг, ставшей олимпийской чемпионкой. Картину выпустят Riverstone Pictures и Pulse Films.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен