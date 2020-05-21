Сеть «Каро» планирует открыть автокинотеатры

Сеть кинотеатров «Каро» откроет автокинотеатры в России. Они будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Проект сейчас находится на стадии согласования,
Около шести площадок мы планируем открыть в ближайшее время — автокинотеатров. Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, — сказала она.
Экраны будут находиться на больших парковках. Билеты можно будет приобрести онлайн, и по ним можно будет занять любое место. Сотрудники кинотеатра по заказу будут разносить попкорн и напитки прямо к машинам.
8 мая в России открылся первый автокинотеатр. Разрешение на работу было получено у руководства Калининградской области, писал NEWS.ru.
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