Сеть «Каро» планирует открыть автокинотеатры

https://static.news.ru/photo/a395470e-9b49-11ea-8c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Сеть кинотеатров «Каро» откроет автокинотеатры в России. Они будут работать в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Проект сейчас находится на стадии согласования, заявила президент компании Ольга Зинякова в интервью телеканала РБК. На экранах будут показывать популярные фильмы прошлых лет, недавние кинопремьеры и фестивальное кино проекта «Каро.Арт».

Около шести площадок мы планируем открыть в ближайшее время — автокинотеатров. Мы хотим, чтобы у людей была возможность смотреть все-таки кино на большом экране, — сказала она.

Экраны будут находиться на больших парковках. Билеты можно будет приобрести онлайн, и по ним можно будет занять любое место. Сотрудники кинотеатра по заказу будут разносить попкорн и напитки прямо к машинам.

8 мая в России открылся первый автокинотеатр. Разрешение на работу было получено у руководства Калининградской области, писал NEWS.ru.