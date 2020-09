Сериал о сыщике Фандорине в XXI веке снимут в РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Культовая игра GTA V может получить свой собственный фильм. Так, картина вполне способна опередить шестую часть игры, анонс которой пока не состоялся.

Известно, что в сюжете игры присутствуют три главных героя — Франклин, Майкл и Тревор. Как сообщает We Got This Covered, сюжет фильма может быть построен вокруг данных персонажей. В настоящее...