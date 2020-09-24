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Сериал о сыщике Фандорине в XXI веке снимут в РФ

02:22, 25 сентября 2020
Борис Акунин Борис Акунин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» экранизирует роман писателя Бориса Акунина «Азазель». Его герой — сыщик Эраст Фандорин — в сериале будет вести расследования не в XIX веке, а в XXI веке.

Причём действие картины будет развиваться в «современной альтернативной версии России». Как будто бы не было революции 1917 года, а страной до сих пор управляет династия Романовых, сообщает РБК.

Это будет не костюмная драма про XIX век. Это будет фильм про XXI век. Эраст Фандорин будет жить в альтернативной исторически России. Где будет всё современное, почти такая же Москва, — отметил автор романа Борис Акунин.

В настоящее время проект сериала находится на стадии разработки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в августе 2020 года Борис Акунин опубликовал новый роман «Мiр и война». Книга стала художественным приложением к седьмому тому проекта «История Российского государства». Аудиоверсия и электронная книга уже доступны на сайте ЛитРес. Действие романа начинается в 1812 году и заканчивается в преддверии событий 1825 года.

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