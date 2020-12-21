Семилетний внук Никиты Михалкова вышел на съёмочную площадку

https://static.news.ru/photo/38c3599a-4272-11eb-a61f-fa163e074e61_660.jpg Надежда Михалкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семилетний сын Надежды Михалковой Иван впервые отметился на съёмочной площадке. Его взял с собой на съёмки отец Резо Гигинеишвили, чтобы показать сыну принципы операторской работы.

Внуку Никиты Михалкова дали в руки профессиональную камеру. Ребёнок внимательно следил за процессом создания киноленты и даже снял некоторые эпизоды, но пока только на телефон.

Это очень понравилось отцу мальчика.

Уверен, через 10 лет мы снимем вместе фильм! — написал бывший муж младшей дочери Никиты Михалкова.

С актрисой Надеждой Михалковой Резо Гигинеишвили развёлся три года назад. У бывших супругов есть ещё девятилетняя дочь Нина. Дети живут с матерью, но отец часто забирает их к себе и проводит с детьми выходные. С бывшей женой режиссёр сумел сохранить тёплые дружеские отношения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь режиссёра и актёра Никиты Михалкова Надежда выросла в большой семье. Представительница известной творческой династии часто видится со своими родными. На этот раз она позавтракала с сестрой Анной и братом Артёмом, которого поздравила с днём рождения.