Сценарист «Симпсонов» объяснил предсказанное появление «омикрон»-штамма

Создателям мультсериала «Симпсоны» удалось предсказать появление нового штамма коронавируса «омикрон» благодаря огромному количеству созданных серий, рассказал один из сценаристов проекта Эл Джин, передаёт Live 24. Так он объяснил сюжет про инопланетян, прибывших с планеты Омикрон Персей 8.

Если вы пишете 700 эпизодов и ничего не предсказываете, то вы довольно плохи, — заявил Эл Джин.

Пользователи Интернета, реагируя на очередное совпадение реальности и истории из «Симпсонов», выразили мнение, что мировое правительство просто воплощает сценарий сериала и даже не пытается это скрывать.

Ранее в эпизоде «Симпсонов» девятилетней давности была показана электоральная карта США, на которой почти со стопроцентной точностью передано распределение голосов на президентских выборах 2020 года. Штаты на карте раскрашены в красный (республиканский) и синий (демократический) цвета так, как распределились голоса между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Единственная ошибка — Аризона, которая в мультсериале отдала большинство голосов за республиканского кандидата, а в реальности 2020 года — за демократического.

Поклонники «Симпсонов» не раз обращали внимание на то, что мультсериал удивительно точно предсказывает события и тенденции. Так, в одном из эпизодов 2001 года Трамп становится президентом США — за 15 лет до того, как это действительно произошло.