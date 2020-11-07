«Симпсоны» предсказали распределение голосов по штатам за Трампа и Байдена

Мультсериал «Симпсоны» в эпизоде восьмилетней давности показал электоральную карту США, на которой почти со стопроцентной точностью показано распределение голосов на президентских выборах 2020 года.
В серии 2012 года начальник Гомера Симпсона мистер Бёрнс поддерживает кандидата от республиканцев Митта Ромни против действующего на тот момент президента Барака Обамы. Миллиардер пытается заставить собаку выбрать между кандидатами, а перед этим указывает на карту.
Штаты на карте раскрашены в красный (республиканский) и синий (демократический) цвета так, как распределились голоса между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Единственная ошибка — Аризона, которая в мультсериале отдала большинство голосов за республиканского кандидата, а в реальности 2020 года — за демократического.
Поклонники «Симпсонов» не раз обращали внимание на то, что мультсериал удивительно точно предсказывает события и тенденции. Так, в одном из эпизодов 2001 года Трамп становится президентом США — за 15 лет до того, как это действительно произошло.
Ранее одна из главных героинь «Симпсонов» Мардж «ответила» с экрана советнику предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженне Эллис, которая отметила схожесть её голоса с голосом кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис, передавал NEWS.ru.