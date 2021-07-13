Сценарий нового «Звёздного пути» напишут только женщины

Режиссёр фантастического сериала «Ванда/Вижен» по мотивам комиксов Marvel Мэтт Шекман снимет новый фильм саги «Звёздный путь», передаёт портал Deadline. Картина станет первой во франшизе, сценарий которой напишут только женщины — Линдси Бир и Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»).

Производство начнётся весной 2022-го. Продюсером выступит Джей Джей Абрамс вместе со своей компанией Bad Robot. Предстоящий блокбастер заменит «Звёздный путь» Ноа Хоули («Легион»), его проект заморозила студия Paramount.

Медиафраншиза «Звёздный путь» включает телесериалы и полнометражные фильмы. Первая оригинальная лента «Звёздный путь: Оригинальный сериал» вышла 8 сентября 1966 года. Её создатель — Джин Родденберри. Проекты запускаются и по сей день, включая компьютерные игры, комиксы, книги и журналы. Одних только кинолент — 13. Премьера последней состоялась в 2016-м — «Стартрек: Бесконечность» с Крисом Пайном и Закари Куинто в главных ролях.

Ранее сообщалось, что американский режиссёр Зак Снайдер снимет для сервиса Netflix фантастический блокбастер «Луна повстанцев» в стиле саги «Звёздные войны». Он разрабатывал проект 10 лет — сначала для потенциальной ленты космической эпопеи про джедаев и Силу, а позже как самостоятельную историю, вдохновлённую не только детищем Джорджа Лукаса, но и кинематографом Акиры Куросавы.