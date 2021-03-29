Россияне массово полюбили аниме-сериал «Dota: Кровь дракона»

https://static.news.ru/photo/d08189b0-910e-11eb-b579-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: film.ru

Россия вошла в топ-5 стран, где наибольшей популярностью пользуется аниме-сериал Netflix «Dota: Кровь дракона». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Dota2.

Премьера сериала состоялась 25 марта на стриминговой платформе Netflix. Больше всего зрителей «Кровь дракона» собрала в Болгарии и на Филиппинах. Россия оказалась на третьем месте. Также в топ-5 вошли Сербия и Украина.

Также проект был оценён и на портале IMDb — самой большой в мире базе данных о кинематографе. Там сериал получил оценку 8,5 из 10.

Мультсериал создан по мотивам компьютерной игры Dota2. Действие аниме разворачивается в вымышленном мире, главным героем является рыцарь-дракон Дэвион, которому предстоит спасти свою вселенную от разрушения.

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