Россияне массово полюбили аниме-сериал «Dota: Кровь дракона»

Россия вошла в топ-5 стран, где наибольшей популярностью пользуется аниме-сериал Netflix «Dota: Кровь дракона». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Dota2.
Премьера сериала состоялась 25 марта на стриминговой платформе Netflix. Больше всего зрителей «Кровь дракона» собрала в Болгарии и на Филиппинах. Россия
Также проект был
Мультсериал создан по мотивам компьютерной игры Dota2. Действие аниме разворачивается в вымышленном мире, главным героем является рыцарь-дракон Дэвион, которому предстоит спасти свою вселенную от разрушения.
Ранее киностудия Morgan Creek анонсировала продолжение фильмов о детективе по розыску пропавших животных Эйсе Вентуре. Об этом писал NEWS.ru.