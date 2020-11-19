Россиянам предложили озвучить нового персонажа «Ну, погоди!»

https://static.news.ru/photo/87f95f0e-2a4a-11eb-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Ну, погоди!»

Студия «Союзмультфильм» приступила к поискам актёра, который озвучит нового персонажа из перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» — Котёнка. При этом стать им может любой желающий. Главное условие: обладатель голоса должен быть старше шести лет.

До 16 декабря нужно записать одну или несколько фраз Котёнка на видео и сделать публикацию в социальных сетях Instagram или «ВКонтакте», сопроводив её хештегом #ХочувНуПогоди. От лица детей младше 13 лет пост с видеопрезентацией должны размещать родители, сообщает РИА Новости.

Работа над новыми сериями мультфильма «Ну, погоди!» началась в 2020 году, он будет снят с использованием технологи 3D, в нём появятся новые персонажи. Создатели не позиционируют эти выпуски как продолжение классического мультфильма. Всего запланировано выпустить 52 новые серии «Ну, погоди!».

Первый цикл будет называться «Ну, погоди! Каникулы». Он расскажет о приключениях персонажей на отдыхе. По задумке авторов, Котёнок будет милым и отважным маленьким героем, который всегда будет оказываться не в том месте и не в то время. Он станет участником или даже орудием в погоне Волка за Зайцем, однако при этом сохранит «хладнокровие и невозмутимость Чака Норриса».

Уже известно, что Зайца озвучит шоумен Дмитрий Хрусталёв, а Волка — Гарик Харламов. Премьера мультфильма состоится зимой.

Ранее NEWS.ru писал, что один из создателей классического «Ну, погоди!» Феликс Кандель не оценил обновлённый мультсериал. Он предложил «Союзмультфильму» создать своих персонажей и «играть с ними» сколько угодно. Современный мультсериал по мотивам легендарного мультфильма он назвал чудовищным.