Российский прокат возглавил фильм «Побег из Претории»

https://static.news.ru/photo/aca60dca-d527-11ea-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru\

Сборы австралийско-британского фильма «Побег из Претории» составили в российском прокате 5,43 млн рублей. Это лучший результат за два минувших выходных дня.

Таковы предварительные показатели за 1 и 2 августа, следует из данных портала kinobusiness.com.

Фильм режиссёра Фрэнсиса Аннана, мировая премьера которого состоялась 6 марта 2020 года в Великобритании, основан на книге Тима Дженкина. Главные роли в нём сыграли Дэниэл Рэдклифф и Дэниел Уэббер.

Второе место по сборам занял американский комедийный боевик «Мой шпион». На долю картины режиссёра Питера Сигала пришлось 4,89 млн рублей. Российская комедия Евгения Шелякина «Хеппи-энд» собрала 2,6 млн рублей, что стало третьим результатом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор из-за российского сериала «Чики», вышедшего в онлайн-прокате. Баранец требует привлечь к ответственности владельцев сервиса more.tv, на котором сериал доступен к просмотру. Общественница подчёркивает, что в сериале «уделено много внимания гомосексуальности несовершеннолетнего ребёнка».