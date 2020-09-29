Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Москвы ужесточить масочный режим

https://static.news.ru/photo/74476734-026e-11eb-9a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендовала пристально следить за соблюдением режима ношения масок в кинотеатрах.

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что контролёрам в кинозалах следует проверять маски на зрителях каждые 10–15 минут, передаёт РИА Новости.

Если мы всё-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей, — сказала Андреева.

Она отметила, что сотрудник кинотеатра может вежливо попросить посетителя надеть маску. В случае отказа гостю следует предложить покинуть зал, так как без средств защиты он представляет опасность для окружающих.

Как писал NEWS.ru, власти Ленинградской области повторно ввели ограничения на массовые мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Согласно постановлению «О мерах по противодействию и распространению коронавирусной инфекции» от 25 сентября площадки «Синема Парк» в кудровском ТЦ «МЕГА Дыбенко» и «Кинополис» во Всеволожске временно приостановили работу.