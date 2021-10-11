Роскосмос «засекретил» стоимость полёта Пересильд и Шипенко на МКС

Госкорпорация Роскосмос не раскрывает информацию о том, сколько стоит подготовка и полёт актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма «Вызов». В ведомстве ответили отказом на просьбу NEWS.ru прокомментировать заявление Героя России, лётчика-космонавта Михаила Корниенко о том, что путешествие съёмочной группы в космос обошлось в два миллиарда рублей.

Корниенко высказал своё мнение в интервью «Газете.Ru» . После этого NEWS.ru направил запрос на имя главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина.

Предоставить комментарий на ваш официальный запрос не представляется возможным, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Бюджет «Вызова», стоимость подготовки и полёта киноэкипажа на МКС до сих пор остаются тайной. Известно, что господдержку проекту оказывает Фонд кино (ФК). Вместе с тем нет информации о том, из каких источников и в каких долях финансируют съёмки официальные партнёры, в качестве которых выступают Первый канал, студия Yellow, Black and White и Роскосмос.

Первый канал не ответил на запрос NEWS.ru о бюджете «Вызова». Представители студии Yellow, Black and White и Центра подготовки космонавтов также получили запросы NEWS.ru, но пока не отреагировали на них.

Фонд кино принял решение о господдержке производства «Вызова» в конце августа. Как следует из опубликованной на сайте ФК информации, средства были выделены ООО «Старт Студио» на безвозвратной основе. Какую конкретно сумму получили создатели «Вызова», в Фонде кино пояснить также отказались. Но во время презентации проекта в ФК, состоявшейся в июле, гендиректор Первого канала Константин Эрнст вместе с другими создателями ленты запросил у государства 400 миллионов рублей.

17 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко должны вернуться на Землю, где продолжат работу над первым в мире фильмом, частично снятым в космосе. Параллельно с подготовкой к съёмкам «Вызова» ходили слухи о планах американских кинопродюсеров снять фильм на МКС с актёром Томом Крузом. Эти данные не получили подтверждений, и в результате на стартовой площадке космодрома Байконур оказались российская актриса и режиссёр.