Роднянский снимет сериал об «эволюции Путина»: все фильмы про президента Каким предстанет президент России в сериале украинского продюсера и какой образ был у Владимира Путина в предыдущих фильмах

Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Уехавший из России продюсер Александр Роднянский сообщил о планах снять сериал об «эволюции мышления Путина» по мотивам книги Михаила Зыгаря «Вся кремлёвская рать». Каким предстанет президент в новой работе критикующего военную спецоперацию на Украине кинодела и каким его показывали в предыдущих фильмах — в материале NEWS.ru.

1. Фильм Никиты Михалкова «55», 2007 год

Показ 20-минутного документального фильма Никиты Михалкова «55» о президентстве Владимира Путина был приурочен и показан по телевидению к юбилею российского президента.

Огромное число людей в нашей стране, доверивши свою жизнь президенту Путину, сегодня могут честно сказать, что этот человек реально повлиял на их жизнь, — такими словами Никита Михалков начинает свой фильм.

Лента состоит из четырёх частей: вводного текста режиссёра, рассказа о ситуации в стране в 1990-е и её состоянии к моменту начала правления преемника Бориса Ельцина, основной части, посвящённой деятельности Владимира Путина на посту президента, и заключительного слова Никиты Михалкова, в котором автор поздравляет российского лидера с 55-летием.

Первый фильм о Владимире Путине получил диаметрально противоположные отзывы. Ряд критиков усомнились в искренности автора и осудили его интерпретацию описанных событий. Однако по мнению редактора отдела культуры газеты «Известия» Елены Ямпольской (сейчас возглавляющей комитет по культуре в Госдуме), «прочувствованность текста и увлажнённый глаз [Никиты Михалкова] объясняются очень просто».

Надо понять всего-навсего, что Михалков снимал фильм не только о Путине. И произнося текст «Прав ты или не прав, виноват ты или не виноват, на тебя смотрят как на человека, который должен отвечать за всё», имел в виду не исключительно президента России — в том числе по фамилии Путин, не только правителя государства российского, но и себя — в какой-то степени, — писала Елена Ямпольская.

2. Фильм «Система Путина», 2007 год

Документальный фильм «Система Путина» — плод совместного производства Франции, Германии и Латвии. Он посвящён биографии, карьере и внешней и внутренней политике Владимира Путина.

Авторы фильма рассказывали, что сняли 200 часов интервью с разными людьми, в том числе и со школьными друзьями будущего президента России. Однако потом решили отказаться от показа большинства материалов и сосредоточиться на рассказе не о человеке, а созданной им системе. В картине звучат комментарии Григория Явлинского, Людмилы Нарусовой, Бориса Березовского, Сергея Доренко и других.

Показать «Систему Путина» на латвийском телеканале LTV поначалу планировали 1 декабря 2007 года, накануне выборов в Госдуму РФ. Однако в последний момент фильм сняли с эфира якобы из-за брака видеокассеты. По словам председателя Национального совета радио и телевидения Латвии Абрама Клецкина, Россия могла бы расценить демонстрацию этого фильма за день до выборов «как вмешательство в её внутренние дела». В результате скандала фильм всё-таки был продемонстрирован по ТВ через три дня, однако руководитель LTV Янис Холштейнс подал в отставку, назвав перенос показа «идиотской ошибкой».

3. Фильм «Поцелуй не для прессы», 2008 год

Режиссёрский дебют актрисы Ольги Жулиной «Поцелуй не для прессы» — единственный художественный фильм о Владимире Путине на данный момент. Однако он так и не вышел в прокат.

Главная героиня фильма — бывшая стюардесса Татьяна (Дарья Михайлова), муж которой Александр Платов (Андрей Панин) становится крупным государственным чиновником, а затем президентом России. Критики отмечали параллели между сюжетом и жизнью Владимира Путина — от ленинградского происхождения и женитьбы на стюардессе до работы советником губернатора и совпадения фамилии главного героя с оперативным псевдонимом прототипа.

Андрей Панин характеризовал картину как «фильм о президенте, снятый глазами его жены». По словам артиста, он лишь по ходу съёмок понял, что события картины совпадают с этапами жизни Владимира Путина. Лидер страны предстаёт в ленте прежде всего как муж и отец двух дочерей.

«Поцелуй не для прессы» был снят в 2002 году, после чего «лёг на полку» на пять лет. Продюсер Анатолий Воропаев объяснял задержку с выпуском тем, что он несколько лет занимал государственные должности (с 2002 по 2007 год — заместитель губернатора Тульской области, заместитель председателя правительства Ставропольского края) и хотел избежать «конфликта интересов».

Фильм вышел лишь в 2008 году и только на DVD, его показ был приурочен ко Дню святого Валентина. На одном из закрытых показов для СМИ продюсер признал, что «прототипами главных героев стали Владимир Путин и его супруга».

4. Фильм «Поцелуй Путина», 2012 год

«Поцелуй Путина» — документальный фильм датского режиссёра Лизе Бирк Педерсен, посвящённый бывшему спикеру движения «Наши» Марии Дроковой.

Главная героиня фильма — москвичка Маша Дрокова, в 15-летнем возрасте вступившая в молодёжную общественную организацию «Наши», близкую к Кремлю. Став одним из лидеров, девушка однажды сфотографировалась с Владимиром Путиным, посещавшим собрания движения. Дрокова восхищалась президентом, считала его идеалом политического лидера и поцеловала при встрече.

Со временем Мария Дрокова близко познакомилась с либеральными журналистами, выступавшими её оппонентами в теледебатах, и начала с ними дружить. После нападения на Олега Кашина героиня пересмотрела свои взгляды и покинула ряды «Наших».

5. Фильм Владимира Соловьёва «Президент», 2015 год

Документальный фильм журналиста Владимира Соловьёва был приурочен к 15-летию правления Владимира Путина.

Картина охватывает период с августа 1999 года по 2014-й включительно и повествует о пути, который Россия вместе с президентом прошла за эти годы. Собеседниками Соловьёва, помимо самого Путина, стали предприниматель Владимир Потанин, тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, дирижёр Валерий Гергиев, писатель Захар Прилепин и журналист из кремлёвского пула Андрей Колесников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фильм Владимира Соловьёва блестящей работой и посоветовал смотреть его всем.

6. Фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», 2015 год

Фильм другого журналиста ВГТРК, Андрея Кондрашова, «Крым. Путь на Родину» рассказывает о событиях февраля — марта 2014 года в Крыму.

Документальная лента включает реконструкцию событий, большое интервью Владимира Путина, подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины Виктора Януковича и беседы ведущего с участниками и свидетелями крымских событий — Сергеем Шойгу, Алексеем Чалым, Сергеем Аксёновым, Натальей Поклонской и другими.

7. Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», 2017 год

«Интервью с Путиным» — четырёхсерийный документальный фильм, основанный на серии интервью американского режиссёра Оливера Стоуна с российским лидером. Владимир Путин отвечает на вопросы об отношениях России и США, расширении НАТО и развёртывании ПРО в Европе, войне в Сирии и ситуации на Украине.

Сначала «Интервью с Путиным» вышло в эфир американского телевидения, сразу после мировой премьеры его показал российский Первый канал.

8. Фильм Виталия Манского «Свидетели Путина», 2018 год

Фильм известного режиссёра-документалиста Виталия Манского «Свидетели Путина» повествует о начале правления Владимира Путина. В основу ленты легли уникальные архивные съёмки, которые Манскому удалось сделать в период прихода к власти нового российского президента. Главные герои фильма — Михаил Горбачёв, Борис Ельцин и Владимир Путин.

Трейлер картины начинается со слов экс-президента Бориса Ельцина, адресованных тогдашнему министру печати Михаилу Лесину, о том, что «если Путин победит [на выборах], свобода средств массовой информации будет обеспечена».

К моменту премьеры «Свидетелей Путина» Виталий Манский находился в оппозиции к власти. Жюри международного кинофестиваля в Карловых Варах признало «Свидетелей Путина» лучшим документальным фильмом года.

9. Сериал Роднянского об «эволюции мышления Путина», дата выхода неизвестна

В мае 2022 года известный кинопродюсер Александр Роднянский анонсировал начало работы над сериалом о Владимире Путине по мотивам книги журналиста Михаила Зыгаря «Вся кремлёвская рать», описав его как российский «Карточный домик».

По мнению Роднянского, российский лидер поначалу «пытался добиться расположения Запада, но после войны в Ираке и особенно так называемых цветных революций в Грузии и на Украине Путин почувствовал себя преданным». Уехавший из России продюсер считает, что нынешние события на Украине являются «прямым результатом этого чувства».

Точный сюжет, исполнитель роли Владимира Путина и дата премьеры сериала пока неизвестны.