https://static.news.ru/photo/ee703612-cfd4-11e9-97c0-fa163e074e61_660.jpg Роберт Дауни-младший Фото: Lee Sang-Ho/Xinhua/Global Look Press

Американский актёр Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека в ряде фильмов киновселенной Marvel, может стать участником новых проектов студии.

По данным издания We Got This Covered , скорее всего, зрители не увидят, а услышат Роберта в роли Тони Старка. Речь идёт о сериале Ironheart, в котором новым обладателем костюма Железного человека становится подросток. Помогать ему будет искусственный интеллект с голосом Старка. Его-то и может озвучить Дауни-младший.

Сам актёр своё участие в проекте пока не подтвердил. Однако сообщил, что сериал точно станет частью киновселенной Marvel.

