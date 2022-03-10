Риски удаления голливудских фильмов со стриминговых платформ РФ оценили

Есть вероятность, что фильмы голливудских кинокомпаний будут удалены или отозваны с российских стриминговых платформ, считает кинокритик Николай Никулин. Он подчеркнул, что всё зависит от договорённостей компаний со стримингами, пишет «Слово и Дело».

Это правовой вопрос. Вполне возможно. Но всё зависит от договорённостей со стримингами. Новинки могут не появляться, а то, что уже есть на платформе и подписано, скажем, на год, будет в фильмотеке, — пояснил Никулин.

Накануне Sony приняла решение о приостановке выхода своих фильмов в прокат в России, в том числе и кинокартины «Морбиус». Официальной причиной назван гуманитарный кризис из-за военных действий на Украине.

О таком же решении заявила и компания Walt Disney — она приостанавливает поставки своих фильмов в российские кинотеатры. Причиной этого шага стало проведение РФ военной спецоперации на территории Украины.

Warner Bros. также отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах РФ на фоне ситуации на Украине. Премьера новой истории про Человека — летучую мышь должна была состояться 2 марта. В фильме снимались Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.д