Режиссёр отказался дорабатывать отложенный фильм о Джеймсе Бонде

https://static.news.ru/photo/a20c04a2-78dc-11ea-83db-fa163e074e61_660.jpg Кэри Фукунага Фото: instagram.com/cary_fukunaga

Американский режиссёр Кэри Фукунага заявил, что не будет дорабатывать фильм «Не время умирать», несмотря на то что его премьеру отложили в связи с пандемией коронавируса.

Фукунага рассказал , общаясь с подписчиками в Instagram, что команда завершила производство картины, когда был закончен постпродакшен. Он отметил, что довести работу до конца удалось «прежде, чем всё закрылось из-за COVID-19».

Как и с чем угодно, с картиной можно бесконечно возиться. Фильм отличный и такой, каким получился. Надеюсь, вы тоже так подумаете, когда он выйдет, — сказал кинематографист.

Как писал NEWS.ru, премьера «Не время умирать» должна была состояться в Лондоне 2 апреля, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Однако киностудии MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением нового заболевания, решили не рисковать и отложить прокат.