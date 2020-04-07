Режиссёр отказался дорабатывать отложенный фильм о Джеймсе Бонде

Американский режиссёр Кэри Фукунага заявил, что не будет дорабатывать фильм «Не время умирать», несмотря на то что его премьеру отложили в связи с пандемией коронавируса.
Фукунага
Как и с чем угодно, с картиной можно бесконечно возиться. Фильм отличный и такой, каким получился. Надеюсь, вы тоже так подумаете, когда он выйдет, — сказал кинематографист.
Как писал NEWS.ru, премьера «Не время умирать» должна была состояться в Лондоне 2 апреля, после чего начались бы маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Однако киностудии MGM и Universal, изучив мировую ситуацию с распространением нового заболевания, решили не рисковать и отложить прокат.
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