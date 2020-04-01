Режиссёр «Мира Юрского периода — 3» показал новый кадр из фильма

https://static.news.ru/photo/06e578e8-741b-11ea-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: colin.trevorrow/instagram.com

Американский режиссёр Колин Треворроу, работающий над фильмом «Мир Юрского периода: Власть», показал новый кадр из готовящегося к выходу проекта.

Треворроу сейчас находится дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и просматривает отснятый материал.

Работаю из дома, — написал кинематографист в Instagram.

На мониторе компьютера сложно разглядеть детали из-за качества и размера кадра. Тем не менее заметна фигура человека с велосипедом.

Как писал NEWS.ru, создатели фильма «Поезд в Пусан» опубликовали первые кадры из продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо. В центре сюжета окажется бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби-апокалипсисе, но вынужден вернуться в зону заражения спустя четыре года после катастрофы.