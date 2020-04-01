Режиссёр «Мира Юрского периода — 3» показал новый кадр из фильма

Американский режиссёр Колин Треворроу, работающий над фильмом «Мир Юрского периода: Власть», показал новый кадр из готовящегося к выходу проекта.
Треворроу сейчас находится дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и просматривает отснятый материал.
Работаю из дома, — написал кинематографист в Instagram.
На мониторе компьютера сложно разглядеть детали из-за качества и размера кадра. Тем не менее заметна фигура человека с велосипедом.
Как писал NEWS.ru, создатели фильма «Поезд в Пусан» опубликовали первые кадры из продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо. В центре сюжета окажется бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби-апокалипсисе, но вынужден вернуться в зону заражения спустя четыре года после катастрофы.
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