Кино

Режиссёр «Мира Юрского периода — 3» показал новый кадр из фильма

16:12, 01 апреля 2020 10
Фото: colin.trevorrow/instagram.com

Американский режиссёр Колин Треворроу, работающий над фильмом «Мир Юрского периода: Власть», показал новый кадр из готовящегося к выходу проекта.

Треворроу сейчас находится дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и просматривает отснятый материал.

Работаю из дома, — написал кинематографист в Instagram.

На мониторе компьютера сложно разглядеть детали из-за качества и размера кадра. Тем не менее заметна фигура человека с велосипедом.

Как писал NEWS.ru, создатели фильма «Поезд в Пусан» опубликовали первые кадры из продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо. В центре сюжета окажется бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби-апокалипсисе, но вынужден вернуться в зону заражения спустя четыре года после катастрофы.

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