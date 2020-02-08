https://static.news.ru/photo/7e460bdc-4b26-11ea-b76a-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Имена обладателей заветной оскаровской статуэтки в нынешнем году станут известны в ночь с 9 на 10 февраля. Режиссёр Рената Литвинова настолько уверена в своём прогнозе, что даже сделала ставки на них. За каждого правильно угаданного номинанта экстравагантная кинодива собирается получить по одной бутылке шампанского.

Литвинова опубликовала свой рейтинг в Instagram и считает, что лучшим фильмом на нынешней церемонии станет картина Сэма Мендеса «1917». Приз за лучшую режиссуру получит, по мнению звезды, Тодд Филлипс и его картина «Джокер». Литвинова также считает, что статуэтку за лучшую мужскую роль получит исполнитель главной роли безумного психопата Хоакин Феникс.

Однако Леонардо Ди Каприо всегда играет запредельно, и в «Однажды в... Голливуде» он лучший, — пояснила режиссёр.

Приз за лучшую женскую роль Литвинова отдала бы Рене Зеллвегер, сыгравшей в картине «Джуди». Лучшим актёром второго плана должен стать Брэд Питт за «Однажды в... Голливуде», а «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана должен достаться Лоре Дерн за «Брачную историю».

По прогнозу Литвиновой, «Оскар» в номинации «Лучший сценарий» отдадут «Паразитам». При этом актриса искренне пожалела об исключении из списка номинантов на премию киноакадемии картины «Дылда» Кантемира Балагова. Литвинова уверена, что картина заслужила награду.

Литвинова также поделилась с подписчиками своими предпочтениями и рассказала, что на «Оскаре» будет болеть за лучший саундтрек и за композитора «Джокера» Хильдура Гуднадоуттира.

Как писал NEWS.ru, на церемонии вручения премии «Оскар» выступит российская певица, солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Анна Бутурлина.