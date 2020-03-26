https://static.news.ru/photo/82e27ee4-6e8c-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpgКадр из фильма «Дэдпул»Фото: Marvel Entertainment
Канадский актёр Райан Рейнольдс опубликовал вариант одной из сцен «Дэдпула», который в итоге не вошёл в финальную версию картины. Речь идёт об эпизоде в начале первого фильма о супергерое.
На опубликованном в Instagram видео Рейнольдс показывает запись с экрана со сценой, в которой его персонаж расправляется с мутантом Аяксом на автомагистрали, напевая песню американского кантри-исполнителя Кенни Роджерса под названием The Gambler. Таким образом актёр почтил память музыканта, о смерти которого стало известно 20 марта.