https://static.news.ru/photo/82e27ee4-6e8c-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дэдпул» Фото: Marvel Entertainment

Канадский актёр Райан Рейнольдс опубликовал вариант одной из сцен «Дэдпула», который в итоге не вошёл в финальную версию картины. Речь идёт об эпизоде в начале первого фильма о супергерое.

На опубликованном в Instagram видео Рейнольдс показывает запись с экрана со сценой, в которой его персонаж расправляется с мутантом Аяксом на автомагистрали, напевая песню американского кантри-исполнителя Кенни Роджерса под названием The Gambler. Таким образом актёр почтил память музыканта, о смерти которого стало известно 20 марта.

Deadpool aka @VancityReynolds singing @_KennyRogers . I wish they had kept this in the first movie. #RIPKennyRogers pic.twitter.com/z54KOxBL7b — _-_-_-_ a disappearing boy_-_-_-_ (@ChalametTheGod) March 22, 2020

Я сидел на диване с микрофоном, записывая голос, — написал артист в сторис.

Как писал NEWS.ru, Райан Рейнольдс подтвердил, что студия Marvel работает над фильмом «Дэдпул 3». Актёр рассказал, что сейчас разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух картин.