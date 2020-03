На опубликованном в Instagram видео Рейнольдс показывает запись с экрана со сценой, в которой его персонаж расправляется с мутантом Аяксом на автомагистрали, напевая песню американского кантри-исполнителя Кенни Роджерса под названием The Gambler. Таким образом актёр почтил память музыканта, о смерти которого стало известно 20 марта.

