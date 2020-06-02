Пятый сезон «Рика и Морти» хотят отложить из-за коронавируса

Создатели сериала «Рик и Морти» могут отложить выпуск пятого сезона из-за пандемии коронавируса. 31 мая состоялась премьера заключительного эпизода четвёртого сезона шоу.
Новые серии уже находятся в производстве, о чём упомянули уже несколько авторов. Шоураннер Дэн Хармон отметил, что на пути и разработка шестого сезона,
Актриса Сара Чок, озвучивающая дочь Рика по имени Бет, заявила, что из-за запретов на массовые мероприятия и режима изоляции артисты не смогут приехать в студию для записи реплик.
Как писал NEWS.ru, Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона «Рика и Морти». По сюжету главные герои, находясь в кругу близких, начинают обсуждать поход к семейному терапевту, но отвлекаются на пояс невидимости Рика.
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