Пятый сезон «Рика и Морти» хотят отложить из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2f97298c-a4c0-11ea-8c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Создатели сериала «Рик и Морти» могут отложить выпуск пятого сезона из-за пандемии коронавируса. 31 мая состоялась премьера заключительного эпизода четвёртого сезона шоу.

Новые серии уже находятся в производстве, о чём упомянули уже несколько авторов. Шоураннер Дэн Хармон отметил, что на пути и разработка шестого сезона, напоминает ComicBook.

Актриса Сара Чок, озвучивающая дочь Рика по имени Бет, заявила, что из-за запретов на массовые мероприятия и режима изоляции артисты не смогут приехать в студию для записи реплик.

Как писал NEWS.ru, Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона «Рика и Морти». По сюжету главные герои, находясь в кругу близких, начинают обсуждать поход к семейному терапевту, но отвлекаются на пояс невидимости Рика.