https://static.news.ru/photo/c3d839b6-4812-11ea-b934-fa163e074e61_660.jpg Фото: ManosJMT/youtube.com

Один из первых фильмов в истории кинематографа «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Луи и Огюста Люмьер стал доступен в разрешении 4K.

Разрешение старейшей чёрно-белой короткометражки увеличила студия Denys Sexy IT.

Качество изображения было улучшено при помощи приложения A.I.Gigapixel. Алгоритм DAIN, в свою очередь, увеличил частоту кадров.

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat) — немая документальная короткометражная работа 1896 года братьев. Она стала одним из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.

Как писал NEWS.ru, в Москве на большие экраны выйдет отреставрированная версия дебютного фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини под названием «Белый шейх».