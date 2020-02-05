Один из первых фильмов в истории кинематографа «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Луи и Огюста Люмьер стал доступен в разрешении 4K.
Разрешение старейшей чёрно-белой короткометражки
Качество изображения было улучшено при помощи приложения A.I.Gigapixel. Алгоритм DAIN, в свою очередь, увеличил частоту кадров.
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat) — немая документальная короткометражная работа 1896 года братьев. Она стала одним из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.
Как писал NEWS.ru, в Москве на большие экраны выйдет отреставрированная версия дебютного фильма итальянского режиссёра Федерико Феллини под названием «Белый шейх».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен