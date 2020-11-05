Премьеры ноября: что смотреть в кино

https://static.news.ru/photo/756c00c8-1f62-11eb-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Четверг — традиционный день кинопремьер. NEWS.ru сделал подборку, какие фильмы вышли в прокат 5 ноября.

«Пока мы молоды», США (драма, комедия, детектив)

Фильм о бездетной паре, от которых, по их мнению, начали отворачиваться друзья. Однако жизнь даёт им новый шанс в виде молодых парня и девушки.

«Побочный эффект», Россия (триллер, ужасы)

В жизнь архитектора и его жены вторглись грабители. Теперь целью главного героя Андрея стало желание стереть этот кошмар из памяти Ольги.

«Женщина, которая убежала», Южная Корея (драма, комедия)

Кам-хи приехала в пригород Сеула на встречу с подругами, пока муж в командировке. В её жизни всё хорошо, в отличие от её знакомых. Но от чего сбежала главная героиня?

«Откуда ты родом?», Великобритания (драма)

Успешный рэпер Зеда приехал после гастролей в Лондон навестить свою семью. Но странное заболевание начало вызывать галлюцинации. Музыкант начинает борьбу с болезнью ради творчества.

«Сокровенный человек», Россия (документальный, биография)

Фильм о советском писателе Андрее Платонове. Он воспевал коммунизм, но его сын был репрессирован. Он прошёл войну, но вернулся с фронта с туберкулёзом. В фильме, по задумке авторов, смешались два стиля: советский и современный.