Премьеры ноября: что смотреть в кино

Четверг — традиционный день кинопремьер. NEWS.ru сделал подборку, какие фильмы вышли в прокат 5 ноября.
«Пока мы молоды», США (драма, комедия, детектив)
Фильм о бездетной паре, от которых, по их мнению, начали отворачиваться друзья. Однако жизнь даёт им новый шанс в виде молодых парня и девушки.
«Побочный эффект», Россия (триллер, ужасы)
В жизнь архитектора и его жены вторглись грабители. Теперь целью главного героя Андрея стало желание стереть этот кошмар из памяти Ольги.
«Женщина, которая убежала», Южная Корея (драма, комедия)
Кам-хи приехала в пригород Сеула на встречу с подругами, пока муж в командировке. В её жизни всё хорошо, в отличие от её знакомых. Но от чего сбежала главная героиня?
«Откуда ты родом?», Великобритания (драма)
Успешный рэпер Зеда приехал после гастролей в Лондон навестить свою семью. Но странное заболевание начало вызывать галлюцинации. Музыкант начинает борьбу с болезнью ради творчества.
«Сокровенный человек», Россия (документальный, биография)
Фильм о советском писателе Андрее Платонове. Он воспевал коммунизм, но его сын был репрессирован. Он прошёл войну, но вернулся с фронта с туберкулёзом. В фильме, по задумке авторов, смешались два стиля: советский и современный.