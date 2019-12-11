Киностудия Warner Bros. назвала точную дату выхода в прокат четвёртой части фантастической саги «Матрица» и обнародовала список занятых в ленте актёров.
«Матрица 4» появится на больших экранах 21 мая 2021 года. Часть актёрского каста осталась неизменной с первых трёх фильмов, в частности, Нео и Тринити также будут играть Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в картине снялись Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере,
На 21 мая 2021 года запланирована и премьера очередной части другой франшизы, где Киану Ривз исполняет главную роль, — боевика «Джон Уик 4»
Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Матрица» занял 35 строчку в рейтинге лучших лент, снятых женщинами, несмотря на то, что в момент его создания сёстры Вачовски ещё были мужчинами.
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