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Премьера мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна»: как это было

23:11, 19 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 19 сентября, в кинотеатре «Космос» в Москве состоялась светская семейная премьера анимационного фильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна». Этот мультфильм стал первым подобным российским релизом после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Сюжет повествует ещё об одном приключении Белки и Стрелки возле берегов экзотической страны. Им предстоит справиться с нависшей угрозой и проверить дружеские отношения на прочность. В общероссийский показ лента выходит с 24 сентября.

Как прошла премьера — в галерее NEWS.ru.

Кинотеатр Космос

Сергей Булкин/NEWS.ru

Инна Евланникова (справа)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Миронов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Беккужев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Сотсков и Инна Евланникова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Косяков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Сотсков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Миронов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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