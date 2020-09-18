Премьера мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна»: как это было

Сегодня, 19 сентября, в кинотеатре «Космос» в Москве состоялась светская семейная премьера анимационного фильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна». Этот мультфильм стал первым подобным российским релизом после карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Сюжет повествует ещё об одном приключении Белки и Стрелки возле берегов экзотической страны. Им предстоит справиться с нависшей угрозой и проверить дружеские отношения на прочность. В общероссийский показ лента выходит с 24 сентября.
Как прошла премьера — в галерее NEWS.ru.
Кинотеатр Космос
Сергей Булкин/NEWS.ru
Инна Евланникова (справа)
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Миронов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Антон Беккужев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вадим Сотсков и Инна Евланникова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Денис Косяков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вадим Сотсков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Миронов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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