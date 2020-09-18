Премьера мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна»: как это было

Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Он сыграл в целой серии знаковых фильмов своей эпохи. Среди них: «Верьте мне, люди», «Живые и мёртвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь». Но на этом карьера выдающегося актёра не закончилась. Телесериал «Бандитский Петербург» стал знаковым для России 2000-х. И участие в нём Кирилла Лаврова было неслучайным. Петербуржец, человек старой закалки, как говорят, сделал свою роль своего рода завещанием новому поколению России. Однако роль старого, но благородного вора не была последней для Лаврова. Его появление в телесериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко в роли Пилата Понтийского поставило жирную точку в творчестве настоящего мастера, каковым, безусловно, был Лавров.

Однако кино не было единственным ремеслом актёра. Всю жизнь он также играл в театре. С детства увлекался спортом. Имел 1-й юношеский разряд по гимнастике, прекрасно ходил на лыжах, в молодости...