Любовь победит всё: как прошла премьера фильма «День слепого Валентина»

В Москве прошла премьера романтической комедии «День слепого Валентина» режиссёра Александра Баршака. Картина, в которой снялись Максим Виторган, Марк Богатырёв, Олеся Судзиловская и другие, рассказывает историю с вечным посылом: настоящая любовь способна победить всё.
Режиссёр Павел Баршак и актриса Ольга Смирнова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Доминик Джокер и Катя Кокорина на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Яна Гладких и Марина Петренко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Александр Лойе на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Наталья Земцова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Сергей Годин на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Юрий Чурсин и актриса Марина Петренко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Виктория Корлякова и Максим Стоянов на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Артем Королев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Васант Балан и Вероника Тимофеева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер Илья Михалев на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Руденок
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Юрий Чурсин на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Старшенбаум на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Шалаева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Мария Шалаева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Павел Прилучный на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Павел Рассомахин на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Наталья Земцова и Агата Муцениеце на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель Светлана Степанковская на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Ольга Сухарева и Агата Муцениеце (справа) на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Леонид Барац на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр, режиссер Кирилл Плетнёв и актриса Полина Максимова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Дмитрий Ульянов и Татьяна Яхина на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник «Квартета И» Ростислав Хаит с супругой Ольгой Рыжковой на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ирина Рахманова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Чурина на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица и блогер Анна Калашникова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Виктория Соловьёва на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Катерина Ковальчук на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Олеся Судзиловская на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры и члены съёмочной группы на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры и члены съёмочной группы на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёр Марк Богатырёв на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Татьяна Чердынцева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьера фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.
Сергей Булкин/NEWS.ru