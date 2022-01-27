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Любовь победит всё: как прошла премьера фильма «День слепого Валентина»
Кино

Любовь победит всё: как прошла премьера фильма «День слепого Валентина»

07:16, 28 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве прошла премьера романтической комедии «День слепого Валентина» режиссёра Александра Баршака. Картина, в которой снялись Максим Виторган, Марк Богатырёв, Олеся Судзиловская и другие, рассказывает историю с вечным посылом: настоящая любовь способна победить всё.

Режиссёр Павел Баршак и актриса Ольга Смирнова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Доминик Джокер и Катя Кокорина на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Яна Гладких и Марина Петренко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Александр Лойе на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Наталья Земцова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Сергей Годин на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Юрий Чурсин и актриса Марина Петренко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Виктория Корлякова и Максим Стоянов на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Артем Королев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Васант Балан и Вероника Тимофеева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Илья Михалев на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Руденок

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Юрий Чурсин на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Старшенбаум на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Шалаева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Шалаева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Павел Прилучный на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Павел Рассомахин на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Наталья Земцова и Агата Муцениеце на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель Светлана Степанковская на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Ольга Сухарева и Агата Муцениеце (справа) на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Леонид Барац на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр, режиссер Кирилл Плетнёв и актриса Полина Максимова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Дмитрий Ульянов и Татьяна Яхина на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник «Квартета И» Ростислав Хаит с супругой Ольгой Рыжковой на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Рахманова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Чурина на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и блогер Анна Калашникова на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Виктория Соловьёва на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Катерина Ковальчук на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Олеся Судзиловская на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры и члены съёмочной группы на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры и члены съёмочной группы на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Марк Богатырёв на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Татьяна Чердынцева на премьере фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера фильма режиссёра Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

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