Появился новый тизер трилогии «Трансформеры: Война за Кибертрон»

https://static.news.ru/photo/8058bde4-0178-11eb-9542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон. Трилогия: Осада». Премьера намечена на 30 июля 2020 года.

Проект создан в стиле аниме и будет состоять из шести эпизодов длиной 22 минуты. Первый сезон озаглавлен Chapter 1: Siege, второй сезон, которому посвящён свежий ролик, получил название Chapter 2: Earthrise («Глава 2: Восход Земли»).

Действие первой главы разворачивается в самом конце Гражданской войны на Кибертроне между автоботами и десептиконами. Предводитель последних Мегатрон пытается заполучить могущественный артефакт Allspark, превращающий любую технику в трансформеров. Ему противостоит лидер автоботов Оптимус Прайм, который слишком хорошо понимает, чем это может закончиться для их родной планеты.

Ранее португальское подразделение стриминговой платформы Netflix опубликовало первый ролик экранизации популярной игры Resident Evil. Премьера проекта запланирована на 2021 год, писал NEWS.ru.