Netflix показал первый ролик экранизации игры Resident Evil

https://static.news.ru/photo/bfedcd44-00ad-11eb-8571-fa163e074e61_660.jpg Фото: NetflixPT/twitter.com

Португальское подразделение стримингового сервиса Netflix опубликовало первый ролик экранизации популярной игры Resident Evil.

В видео под названием Resident Evil: Infinite Darkness можно заметить Клэр Редфилд и Леона Кеннеди, которые были главными героями в Resident Evil 2. Авторы не сообщили, будет ли новая история иметь какую-то общую связь с этой частью серии.

Премьера проекта запланирована на 2021 год. Пока неизвестно, будет это сериал или полноценная кинолента. По мнению фанатов франшизы, сюжет новой картины может быть связан с Resident Evil 7 и 8. Они выразили уверенность в том, что в кадре появится Итан, который является основным персонажем этих частей, передаёт Cybersport.ru.

Ролик некоторое время был доступен в социальной сети Twitter, однако позже его удалили не только со страницы Netflix Portugal, но и со страниц перепостивших его пользователей. Однако на некоторых ресурсах запись сохранилась.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер аниме-экранизации видеигры Dragon's Dogma. Премьера намечена на 17 сентября. В ролике показано самое начало истории главного героя, когда ему вырывают сердце. Также в видео включили момент знакомства с «пешками» и монстров из оригинальной игры, писал NEWS.ru.