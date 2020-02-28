Лента рассказывает о нормандском рыцаре Жане де Карруже, который узнает, вернувшись с войны, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. При этом у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не поверил, и Карруж обратился за помощью к королю Франции Карлу VI.
«Последняя дуэль» является экранизацией одноимённого романа Эрика Ягера, основанного на реальной истории последней законной дуэли, которая произошла во Франции в XIV веке.
Как писал NEWS.ru, компания Universal опубликовала видео о съёмках фильма «Не время умирать». В нём американский режиссёр Кэри Фукунага рассказывает о том, как проходила работа над 25-й картиной о Джеймсе Бонде.