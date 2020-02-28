Фото: more_driver/twitter.com

В Сети появились первые фотографии со съёмочной площадки фильма «Последняя дуэль» британского режиссёра Ридли Скотта.

На снимках появились исполнителей главных ролей Адам Драйвер, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Последние два также выступили сценаристами картины.

Лента рассказывает о нормандском рыцаре Жане де Карруже, который узнает, вернувшись с войны, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. При этом у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не поверил, и Карруж обратился за помощью к королю Франции Карлу VI.

«Последняя дуэль» является экранизацией одноимённого романа Эрика Ягера, основанного на реальной истории последней законной дуэли, которая произошла во Франции в XIV веке.

Как писал NEWS.ru, компания Universal опубликовала видео о съёмках фильма «Не время умирать». В нём американский режиссёр Кэри Фукунага рассказывает о том, как проходила работа над 25-й картиной о Джеймсе Бонде.

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