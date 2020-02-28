https://static.news.ru/photo/a7bddf80-5a3a-11ea-8e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: more_driver/twitter.com

В Сети появились первые фотографии со съёмочной площадки фильма «Последняя дуэль» британского режиссёра Ридли Скотта.

На снимках появились исполнителей главных ролей Адам Драйвер, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Последние два также выступили сценаристами картины.

The men of The Last Duel pic.twitter.com/ExzxiJ9XkU — (@Villanelle27) February 27, 2020

Лента рассказывает о нормандском рыцаре Жане де Карруже, который узнает, вернувшись с войны, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. При этом у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не поверил, и Карруж обратился за помощью к королю Франции Карлу VI.

Adam Driver as Jacques Le Gris, The Last Duel Feb27, 2020 pic.twitter.com/g7uEI6i12h — Best of Adam Driver (@more_driver) February 27, 2020

«Последняя дуэль» является экранизацией одноимённого романа Эрика Ягера, основанного на реальной истории последней законной дуэли, которая произошла во Франции в XIV веке.

Как писал NEWS.ru, компания Universal опубликовала видео о съёмках фильма «Не время умирать». В нём американский режиссёр Кэри Фукунага рассказывает о том, как проходила работа над 25-й картиной о Джеймсе Бонде.