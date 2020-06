Появились кадры со съёмок фильма «Довод»

Фото: Warner Bros.

Американский режиссёр Илай Крэйг снимет комедийный хоррор The Hills Have Eyes For You («Холмы положили на тебя глаз»). Производством и выпуском займётся стриминговый сервис Netflix.

Для Крэйга проект станет четвёртой полнометражной картиной, напоминает Deadline. После успеха фильма «Убойные каникул» 2010 года он вернулся в кино только в 2017 году, сняв «Маленькое зло». Это уникальная и...