Кино

Появились кадры со съёмок фильма «Довод»

16:33, 25 июня 2020
Кристофер Нолан на съемках фильма «Довод» Кристофер Нолан на съемках фильма «Довод» Фото: Warner Bros.

Сайт io9 опубликовал кадры со съёмок фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Они взяты из книги о создании картины.

Издание «Секреты „Довода“: Внутри квантовой холодной войны Кристофера Нолана» поступит в продажу 31 июля, сообщают авторы публикации. На представленных в качестве промо кадрах показаны съёмки двух экшен-сцен — погони с участием пожарной машины и побега из высотного здания.

Подробности эпизодов не раскрываются. Кадры дают понять, что фильме много натуральной съёмки без спецэффектов, а актёры сами исполняли некоторые опасные трюки.

Ранее сыгравший главную роль в «Доводе» Джон Дэвид Вашингтон рассказал, что сцену со взрывом самолёта, показанную в трейлере картины, снимали вживую. Он лично присутствовал на съёмочной площадке в этот момент, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях