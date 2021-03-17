«Поумнел»: режиссёр «Собачьего сердца» оценил возвращение Серебрякова в РФ

https://static.news.ru/photo/1e50dd92-87c5-11eb-a73d-96000091f725_660.jpg Фото: alexey_serebryakov_fan/instagram.com/

К Алексею Серебрякову вернулась светлая мысль. Он повзрослел, подумал, поумнел и вернулся из Канады в Россию. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал режиссёр картин «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и не только Владимир Бортко, который работал с Серебряковым на съёмках сериала «Бандитский Петербург».

Ранее стало известно, что артист, проживавший несколько лет вместе с семьёй в Канаде, вернулся в Россию. При этом он не уточнил причину, почему решил вернуться на родину. Кроме того, Серебряков подчеркнул, что, в общем-то, и не уезжал.

Недавно Серебряков, неоднократно отзывавшийся о российском государстве в негативном ключе, заявил, что переезжал в Канаду ради лучшей жизни для своих детей. Выступая в Лондоне в 2019 году, он обвинил власти страны в «переписывании истории». По словам актёра, Россия разжигала конфликты в Грузии, Чечне, Сирии, африканских республиках и на Украине.

Бортко уже после возращения Серебрякова сказал, что тот остаётся актёром, который не прекращал свою карьеру на Родине. После резонансных высказываний, в частности, в интервью Юрию Дудю, он снялся примерно в пяти или шести фильмах. Режиссёр подчеркнул, что Серебряков — очень востребованный артист.

По поводу возвращения из Канады Бортко сказал, что актёр «поумнел».

Вот видите: поехал, подумал, поумнел и вернулся. Он молодец, я его очень люблю как актёра. Он замечательный артист. Я очень рад, что светлая мысль к нему вернулась, — цитирует режиссёра KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, Серебряков объяснил, почему наконец-то вернулся в Россию из Канады. Ранее СМИ писали о том, что скандальный артист был замечен на кинопремьере в Москве.