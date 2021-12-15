Потомок декабриста принял звёзд сериала «Время гнева» в родовой усадьбе

Потомок одного из декабристов меценат Кристофер Муравьёв-Апостол принял в родовой усадьбе на Старой Басманной улице актёров и создателей сериала «Время Гнева» об участниках восстания. Его премьера состоится весной 2022 года года в онлайн-кинотеатре KION и на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.

В усадьбу, где до этого были сняты несколько сцен сериала, приехали Леонид Бичевин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Никита Высоцкий, Владислав Ветров и другие актёры, а также продюсеры проекта Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Игорь Мишин.

Кроме того, были приглашены фанаты фильма «Союз Спасения», создающие тематический контент.

Муравьёв-Апостол рассказал , что мечтал о фильме про декабристах с тех пор, как увидел «Звезду пленительного счастья» Владимира Мотыля. Он признался, что его взволновала новость о том, что одним из главных героев новой картины станет его предок Сергей Муравьёв-Апостол.

Ранее сообщалось, что 18 декабря на Первом канале выйдет специальная телепередача «Вечер с Адель». В её рамках британская певица споёт под аккомпанемент живого оркестра как новые хиты из альбома «30», так и другие знаменитые песни.