Постаревший Аверин с седой бородой попал на фото Появились фото седого Аверина на съемках нового сезона «Склифосовского»

Фото: Телеканал «Россия»

Максим Аверин

В Москве начались съемки 13-го сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». В распоряжении NEWS.ru оказались фото исполнителя главной роли актера Максима Аверина с седой бородой со съемочной площадки.

В этом сезоне зрителей ждут неожиданные повороты: мой герой столкнется с профессиональными вызовами, которые заставят его пересмотреть свои принципы. И конечно, новые личные испытания. Но, как всегда, Брагин будет бороться — за жизни пациентов, за тех, кого любит, и за себя, — рассказал сам Аверин.

Производством сериала занимается кинокомпания «РУССКОЕ», в качестве режиссера-постановщика выступает Юлия Краснова. Помимо Аверина в сериале снимаются Мария Куликова, Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная — в эфире телеканала «Россия».

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, что Максим Аверин является одним из самых востребованных российских артистов, но его приверженность работе мешает ему построить семью. Женщина пояснила, что мужчина с его распорядком дня и профессиональными обязанностями вряд ли мог бы дать возлюбленной стабильность.