Последний фильм с Чедвиком Боузманом выйдет 18 декабря

https://static.news.ru/photo/534d2c08-03e0-11eb-963b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/twitter.com

Фильм «Black Bottom Ма Рейни», в котором актёр Чедвик Боузман исполнил свою последнюю роль, выйдет 18 декабря. Артист скончался 29 августа.

Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix, о чём платформа сообщила в Twitter. Режиссёром выступил Джордж С. Вольф, продюсированием занимались Тодд Блэк и Дензел Вашингтон.

Viola Davis and Chadwick Boseman star in Ma Rainey's Black Bottom, a new film based on August Wilsonâs award-winning play from director George C. Wolfe and producer Denzel Washington. @MaRaineyFilm premieres December 18. pic.twitter.com/ErhrQAW4nU — Netflix (@netflix) September 30, 2020

Картина основана на одноимённой пьесе Огаста Уилсона, которую впервые поставили в театре Уотерфорда в начале 1980-х годов. Действие разворачивается в городе Чикаго в 1927-м году и завязывается вокруг певицы Ма Рейни, также известной как «мать блюза». Проект посвящён теме эксплуатации светлокожими продюсерами темнокожих музыкантов.

Вместе со звездой «Чёрной Пантеры» в ленте сыграла Виола Дэвис, известная по фильму «Прислуга».

Чедвик Боузман скончался у себя дома, в кругу семьи. Ему было 43 года. С раком он боролся с 2016 года, писал NEWS.ru.