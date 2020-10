Последний фильм с Чедвиком Боузманом выйдет 18 декабря

Картина выйдет на стриминговом сервисе Netflix, о чём платформа сообщила в Twitter. Режиссёром выступил Джордж С. Вольф, продюсированием занимались Тодд Блэк и Дензел Вашингтон.

Viola Davis and Chadwick Boseman star in Ma Rainey's Black Bottom, a new film based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe and producer Denzel Washington. @MaRaineyFilm premieres December 18. pic.twitter.com/ErhrQAW4nU