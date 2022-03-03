«После отмены голливудских фильмов на экраны наконец вернётся доброе кино»

Российский режиссёр Антон Маслов, снявший популярный сериал «Вампиры средней полосы», рассказал NEWS.ru о своём дебютном полнометражном фильме «Многоэтажка» (премьера 3 марта на видеосервисе START) и оценил стремительные изменения, которые происходят в эти дни в отечественном кинопрокате.

«Российский прокат будет бороться за зрителя»

— В знак протеста против событий на Украине из российского кинопроката ушли многие американские и европейские кинокомпании. Как вы считаете, наш прокат скорее жив или мёртв?

— У нас всех время непростое. И прогнозировать сейчас что-либо сложно.

Да, российским кинотеатрам придётся нелегко. Но я уверен, что наш кинематограф будет всеми силами бороться за зрителя. Всё больше у нас появляется талантливых историй. Качество сериалов и кино гораздо выше, чем даже пять лет назад. Так что шансы есть. Скорее всего теперь на экраны вернётся кино про людей, про добро, про любовь... Я буду снимать именно такое.

Кинорежиссёр Антон Маслов Личный архив Антона Маслова

— Ваш дебютный полнометражный фильм «Многоэтажка» выходит на видеосервисе START, а ранее его показали в кинотеатрах, так?

— Это кино было сделано специально для START. Поэтому платформа и небольшой прокат — несколько городов России и кинотеатров в Москве. Я называю это «уютный прокат».

— Всё-таки будущее за онлайн-платформами или за прокатом?

— Сейчас мы находимся в уникальной точке, когда платформы и прокат начинают друг с другом соперничать. Непонятно, кто победит. Но совершенно точно, на мой взгляд, выиграет зритель. Сегодня он может выбирать, какое кино ему смотреть в кинотеатрах, а какое на платформах. Конкуренция — это движок классного контента.

Я думаю, в итоге в кинотеатры зрители будут ходить на блокбастеры и «аттракционы». А на платформах будут смотреть ленты «для души».

«Связь людей с миром посредством телевизора выглядит пугающе»

— Давайте поговорим о «Многоэтажке». «Муж от жены по кусочкам избавлялся», — произносит в одной из первых сцен героиня Татьяны Догилевой. Звучит жутко, особенно учитывая, что буквально на днях стало известно о чиновнике Московского метрополитена, которого судят за убийство и расчленение его жены — бывшей «Мисс Кузбасс». Вы будто напророчили в кино трагедию...

— Никаких пророчеств. Просто домашнее насилие, о котором говорит героиня Татьяны Анатольевны Догилевой, происходит, к сожалению, почти каждый день. И это ужасно.

В фильме звучат фразы «Я по Малахову смотрела», «Я по Киселёву видел» (речь о телепередачах, которые ведут Андрей Малахов и Дмитрий Киселёв. — NEWS.ru). Для меня подобная связь человека с миром посредством телевизора выглядит пугающе.

Я считаю, лучше общаться не с телевизором, а с людьми вокруг. Наш фильм и про это тоже, хотя больше про надежду.

— Вы выступили не только режиссёром, но и автором идеи, и сценаристом?

— Я автор идеи и соавтор. Главный автор и генератор истории — моя супруга Мария Маслова. Семейный подряд — это очень удобно. Всем режиссёрам советую. Хочешь хороший сценарий — женись на талантливом авторе.

Кадр из фильма «Многоэтажка» Пресс-служба Start

— Чем обусловлен выбор столь жёсткого сюжета? Завязка такая, что 14-летняя Кира заходит в подъезд, но не добирается до квартиры. Её отцу в исполнении актёра Дениса Никифорова приходится просить помощи у соседей, пробиваясь сквозь человеческое безразличие.

— Нас обоих — и меня, и жену — пугает и возмущает человеческая несправедливость. Но кто её создаёт? Мы задаёмся этим вопросом и приходим к выводу, что её создают сами же люди.

«Практически весь МХАТ побывал на кастинге, шутили артисты»

— Съёмки проходили в Москве?

— Да. Но мы хотели показать многоэтажный город-миллионник.

— Почему на самую главную роль пригласили Дениса Никифорова?

— Денис — классный артист. Ему, я считаю, удалось сыграть сложную внутреннюю драму героя и этой истории. Мне кажется, что роль в «Многоэтажке» теперь одна из самых сильных драматических ролей Дениса Никифорова.

Актёр Денис Никифоров, отец главной героини фильма «Многоэтажка» Пресс-служба Start

— В «Многоэтажке», в принципе, мощный актёрский состав. Как проводили кастинг?

— Кастинг был долгим и, пожалуй, наиболее сложным в моей жизни. Некоторые артисты, которым я предлагал играть соседей главного героя, поначалу воспринимали это предложение скептически и отказывались. Потому что роли соседей по объёму маленькие. При этом мощные по содержанию, по большому счёту каждый герой — главный. Приходилось объяснять артистам, кого-то даже уговаривать.

А потом в какой-то момент мне вдруг начали звонить известные актёры. Они говорили: «Прочитали сценарий, хотим попробоваться». Мне кажется, это отличный знак. «Практически весь МХАТ побывал на кастинге», — шутили артисты. И я действительно горд, что удалось собрать очень мощный актёрский ансамбль.

«Многоэтажки погубят наше общество»

— Жанр вашего кино — триллер. Почему?

— Триллер — это скорее «движок» для зрителя. Исчезновение девочки-подростка в подъезде собственного дома — это пугает и моментально подключает. Но для нас важно именно исследование взаимоотношений соседей в многоэтажке.

Главная мысль фильма, на мой взгляд, заключена во фразе «Пусть его (одного из героев. — NEWS.ru) сдаст ментам кто-нибудь другой». Вдумайтесь в это выражение! Тема соседей — отстранённых, равнодушных — во всём вокруг нас: в домах, в стране, в семье...

Актриса Дарья Щербакова, главная героиня триллера «Многоэтажка» Пресс-служба Start

— Почему люди стали такими?

— Мне кажется, что нас обожгли девяностые. Мы, с одной стороны, хотим любить друг друга, с другой — не соседей по этажу и дому. Каждый хочет сидеть за своей закрытой дверью.

В моей жизни была такая ситуация. В 20-этажном доме в Москве, где я живу, сработала противопожарная сигнализация из-за задымления в подъезде. Из жильцов всех 20 этажей на звук сирены отреагировали всего два человека: выбежал на улицу я со своей собакой и беременная женщина с 15-го этажа.

— А что же остальные жильцы?

— Остальные продолжали сидеть в своих квартирах за запертыми дверьми. Это происходило после трагической ситуации в Кемерово в 2018 году. Судя по реакции моих соседей, это никого не волновало. Я вызвал пожарных, они приехали не сразу, а лишь после повторного звонка — в первый раз, по их словам, «не записали адрес». Вся ситуация стала шоком для меня.

Артисты Татьяна Догилева и Павел Ворожцов в фильме «Многоэтажка» Пресс-служба Start

Когда мы готовились снимать «Многоэтажку» и беседовали в том числе с пожарными (у нас главный герой работает пожарным, и в сюжете несколько раз фигурирует пожарный расчёт), я вспомнил эту историю и спросил: «Неужели всегда, даже в чрезвычайные моменты жильцы многоэтажек ведут себя так отстранённо?». Пожарные ответили, что все зависит от дома. И всегда по-разному. Иногда встречаются дружные дома, жильцы которых очень слаженно действуют и друг другу помогают. Но таких случаев гораздо меньше.

Я понимаю, что чем больше нас в одном доме, тем дальше мы друг от друга.

Мы же живём по 10 лет в огромных домах и не знаем имён своих соседей по площадке. Мой знакомый художник-архитектор считает, что многоэтажки погубят города и потом мы всё равно вернёмся к малоэтажной России, которая сближает людей.

Я считаю, что если бы соседи знали друг друга в нашей «Многоэтажке», проблема, случившаяся с девочкой в фильме, благополучно разрешилась бы в течение двух часов без последствий.

«Вампиры средней полосы» — это не о клыках и о крови, а о счастливой семье

— Ваша предыдущая большая работа — сериал «Вампиры средней полосы» — имел огромный успех. В чём его секрет?

— Думаю, в том, что наши вампиры — это одна большая классная семейка. Я вообще все свои фильмы снимаю про семью. И вампиры про неё же, а не про клыки и кровь.

«Вампиры» — про вечные ценности, про то, как сложно бывает сохранить семейные узы, но именно семьёй возможно выпутаться из практически любой сложной проблемы. Семейность — это противоположность холодному соседству, о котором мы говорили выше.

«Вампиры средней полосы» — это микс жанров. Следовательно, каждый зритель смог найти в этой ленте своё: одним интересен детектив, другим — фэнтези, третьим — мелодрама. Для меня это вообще сказка, приправленная хорошим юмором и потрясающим главным героем в исполнении Юрия Николаевича Стоянова. И огромное спасибо за классный сценарий Алексею Акимову — шоураннеру проекта.

— «Вампиров» вы снимали в период пандемии. Пандемия многое изменила в российской киноиндустрии, на ваш взгляд?

— Произошёл как раз бурный платформенный взрыв — платформы начали выпускать кино и сериалы, часто с гораздо более высокими бюджетами, чем даже фильмы и сериалы на ТВ. Стало больше работы для сценаристов, режиссёров, артистов. Появилось и появляется много новых талантливых ребят в профессии. И это хорошая, на мой взгляд, тенденция. Да, в индустрии, как и везде, немало проблем. Но все вместе справимся, я в этом уверен.