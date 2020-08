Посещаемость сети кинотеатров «Москино» упала на 81%

Фото: АГН «Москва»

Стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность снять полнометражный фильм, которым будет завершена история сериала «Очень странные дела».

Продюсеры решили не продлевать сериал, осознавая, что актёры, исполняющие главные роли в проекте, становятся старше и больше не смогут играть школьников, отмечает портал We Got This Covered. Поэтому создатели рассматривают...