Посещаемость сети кинотеатров «Москино» упала на 81%

https://static.news.ru/photo/7aca6752-dcb5-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Число посетителей кинотеатров сети «Москино» упало на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Залы киносети открылись 1 августа после снятия ограничений на массовые мероприятия, которые ввели в связи с пандемией коронавируса.

В первые дни после возобновления работы фильмы пришли смотреть 1959 человек, а во второй уик-энд — 1489 посетителей, сообщает ТАСС.

Общая посещаемость кинотеатров с 1 по 11 августа 2020 года составила 7 591 зрителей, а за аналогичный период 2019 года — 32 879 человек. Сейчас мы фиксируем падение по зрителям на 81%, по сборам — на 82%, — говорится в сообщении.

Наиболее популярными стали «Побег из Претории», «О бесконечности», «Тролли. Мировой тур» и «Основатель». Представители сети заявили, что ожидают более крупных релизов, которые состоятся в ближайшее время.

Ранее в «Москино» рассказали, что в августе не только пройдут премьеры, но и будут показаны фильмы, уже выходившие в прокат. Среди них — «Тайная жизнь» Терренса Малика, «Джентльмены» Гая Ричи, а также четыре отреставрированные картины Чарли Чаплина: «Малыш», «Великий диктатор», «Новые времена» и «Огни большого города», писал NEWS.ru.