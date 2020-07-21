Сеть кинотеатров «Москино» возобновит работу

https://static.news.ru/photo/e08d2fc6-cb66-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москино/facebook.com

Кинотеатры «Москино» снова начнут работать с 1 августа. Сеть была закрыта с 17 марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В первые недели можно будет увидеть экранизацию Джона Кутзее «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном, триллер «Неистовый» с Расселом Кроу, «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом и «Эмму», основанную на романе Джейн Остин.

Сеансы начнутся уже в полночь с пятницы на субботу. Билеты на 1 и 2 августа уже можно купить на сайте, — сообщают администраторы.

Вместимость кинозалов будет ограничена 50% мест. Интервалы между сеансами увеличат до 30 минут, а зрителей будут раньше запускать в залы. В фойе нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, размещены санитайзеры, на входе оборудована система бесконтактной проверки билетов.

В августе не только пройдут премьеры, но и будут показаны фильмы, уже выходившие в прокат. Среди них — «Тайная жизнь» Терренса Малика, «Джентльмены» Гая Ричи, а также четыре отреставрированные картины Чарли Чаплина: «Малыш», «Великий диктатор», «Новые времена» и «Огни большого города».

В кинотеатрах «Факел», «Звезда», «Юность» и «Салют» пройдут ретроспективы Андрея Тарковского и ещё две ретроспективы: первая приурочена к 75-летию актрисы Екатерины Васильевой, вторая — к 90-летию со дня рождения кинематографиста Георгия Данелии, передаёт «Афиша Daily».

Как писал NEWS.ru, летний кинотеатр Музея современного искусства «Гараж» возобновит работу с 1 августа. Площадка составила расписание сеансов.